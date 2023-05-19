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19:44, 19 мая 2023Россия

В Москве трое маленьких детей отравились таблетками

«Московский комсомолец»: трое маленьких детей проглотили 25 таблеток в Москве и отравились

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве в доме на улице Ферсмана трое маленьких детей отравились таблетками для повышения тонуса мышц. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По информации издания, дети в возрасте от одного года до трех лет находились дома под присмотром бабушки и отца. Когда взрослые отвлеклись, дети нашли и открыли коробку с таблетками.

Всего трое детей проглотили около 25 таблеток, они отравились. Пострадавших доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает. Более подробной информации об их состоянии нет.

Ранее на севере Петербурга 23-летний молодой человек отравился таблетками для потенции. Петербуржцу стало плохо на улице.

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Анастасия Шейкина
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