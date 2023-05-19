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14:40, 19 мая 2023Россия

23-летний петербуржец отравился таблетками для потенции

«Фонтанка»: на севере Петербурга молодой человек отравился таблетками для потенции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На севере Петербурга 23-летний молодой человек отравился таблетками для потенции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, петербуржцу стало плохо прямо на улице. Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в больницу с диагнозом «острое отравление». По предварительной версии, он переборщил с препаратами для повышения потенции.

В феврале сообщалось, что в Москве мужчина по фамилии Мухоморов отравился мухоморами, его госпитализировали.

Выяснилось, что 19-летний москвич съел грибы. Он почувствовал недомогание и сам вызвал врачей.

Мухоморова отправили в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позже полиция начала проверку.

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Анна Щербакова
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