23-летний петербуржец отравился таблетками для потенции

«Фонтанка»: на севере Петербурга молодой человек отравился таблетками для потенции

На севере Петербурга 23-летний молодой человек отравился таблетками для потенции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, петербуржцу стало плохо прямо на улице. Прохожие вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в больницу с диагнозом «острое отравление». По предварительной версии, он переборщил с препаратами для повышения потенции.

В феврале сообщалось, что в Москве мужчина по фамилии Мухоморов отравился мухоморами, его госпитализировали.

Выяснилось, что 19-летний москвич съел грибы. Он почувствовал недомогание и сам вызвал врачей.

Мухоморова отправили в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Позже полиция начала проверку.