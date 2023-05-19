Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:19, 19 мая 2023Моя страна

Дом кино во Владикавказе стал памятником культуры

Дому кино во Владикавказе присвоен статус памятника культуры регионального значения

Фото: Denise Jans / Unsplash

Здание Дома кино во Владикавказе, построенное более 100 лет назад, получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает ТАСС.

«Зданию Дома кино в Музейном переулке, 5 во Владикавказе присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения», — говорится в сообщении комитета по охране объектов культурного наследия Северной Осетии.

Отмечается, что здание было построено в 1904 году, до революции в нем располагалось Константиновское училище, где бесплатно обучали грамоте и письму детей из бедных семей. В 1920-е годы здание вошло в комплекс Государственного научного музея, а в 1945-м было передано в пользование Северо-Кавказской студии кинохроники.

В комитете сообщили, что сегодня Дом кино является также местом, где находится Северо-Осетинское отделение Союза кинематографистов России. Здесь проводятся премьеры и показы картин Северного Кавказа, выставки, презентации, вечера памяти и юбилеи.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Симоньян раскрыла содержимое бандероли на ее имя со следами взрывчатки
Глава ОКР обратился к желающим сменить гражданство российским спортсменам
Звезда «Дюнкерка» лишился роли в продолжении «Гладиатора» из-за рабочего графика
На акции оппозиции у аэропорта в Тбилиси задержали несколько человек
В Британии оценили шансы Российской армии против контрнаступления ВСУ
Раскрыта средняя стоимость аренды «однушек» и студий в Москве
Сотрудники СБУ избили до смерти российского военнопленного на допросе
35 российских военных вернутся из украинского плена в ДНР
23-летний петербуржец отравился таблетками для потенции
Названо количество отложенных из-за санкций проектов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.