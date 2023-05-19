Дом кино во Владикавказе стал памятником культуры

Дому кино во Владикавказе присвоен статус памятника культуры регионального значения

Здание Дома кино во Владикавказе, построенное более 100 лет назад, получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает ТАСС.

«Зданию Дома кино в Музейном переулке, 5 во Владикавказе присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения», — говорится в сообщении комитета по охране объектов культурного наследия Северной Осетии.

Отмечается, что здание было построено в 1904 году, до революции в нем располагалось Константиновское училище, где бесплатно обучали грамоте и письму детей из бедных семей. В 1920-е годы здание вошло в комплекс Государственного научного музея, а в 1945-м было передано в пользование Северо-Кавказской студии кинохроники.

В комитете сообщили, что сегодня Дом кино является также местом, где находится Северо-Осетинское отделение Союза кинематографистов России. Здесь проводятся премьеры и показы картин Северного Кавказа, выставки, презентации, вечера памяти и юбилеи.