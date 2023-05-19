Влияние бухгалтерской ошибки Пентагона на поставки оружия Украине оценили

Политолог Войко допустила новые поставки оружия Киеву из-за ошибки Пентагона

США могут передать Киеву дополнительную военную помощь из-за бухгалтерской ошибки Пентагона с завышением стоимости поставленного оружия на 3 миллиарда долларов. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Евгения Войко.

«То, что факт вскрылся, не добавляет положительных очков в копилку администрации [президента США Джо] Байдена. Несмотря на то что поступали предложения из стана демократов, что эти деньги надо перенаправить именно на дополнительные объемы помощи, США все, что могли, поставили. Теперь дело за Украиной, пусть реализуют контрнаступление, мол, мы (США — прим. "Ленты.ру") все, что могли, сделали», — объяснила она.

В связи с этими новыми данными может появиться информация и пробросы о дополнительных объемах военной помощи Украине в виде оружия, чтобы ускорить контрнаступление Евгения Войко политолог

Причины такой ошибки могут быть разными, считает Евгения Войко.

«Это могло произойти в связи с фактором ошибки, человеческий фактор исключать нельзя. Но когда речь идет о столь высоких суммах, очевидно, что здесь замешаны иные сюжеты. Безусловно, здесь речь может идти о коррупционной составляющей», — предположила она.

Пентагон неверно подсчитал стоимость переданной Украине техники на 3 миллиарда долларов, сообщил Reuters. По данным источников агентства, это произошло из-за того, что стоимость оружия была завышена. «Мы обнаружили несоответствия в том, как мы оцениваем оборудование, которое передали Киеву», — заявили в ведомстве.

Представитель Министерства обороны полагает, что сумма ошибки может оказаться выше, поскольку США сейчас тщательно разбираются в ситуации.