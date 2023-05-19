Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 19 мая 2023Силовые структуры

Неизвестные попытались поджечь оборудование на российской железной дороге

В Туле неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В Туле неизвестные попытались поджечь оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, бригадир делал обход на участке Криволучье — Присады и заметил, что один релейный шкаф приоткрыт. Он обнаружил там следы копоти на дверце и тряпку. Сам шкаф поврежден не был. Отмечается, что на движение поездов попытка поджога не повлияла.

В настоящее время правоохранители ищут злоумышленников.

Ранее стало известно, что в Казани из-за поджога релейных шкафов на железной дороге задержали пять грузовых составов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить гиперзвуковой российский «Кинжал». Почему эти комплексы уязвимы?
Еще одна российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию
Синоптик дал прогноз на конец мая в Москве
На ферме заметили редкого хищника с пристрастием к пожиранию внутренних органов
Падение прибыли российских рыбаков объяснили
Беременная Рианна снялась топлес и восхитила фанатов
Звезда «Папиных дочек» захотела найти партнера для выплаты ипотеки
В Windows 11 сломался VPN
Стали известны подробности восстановления Костомарова
Российского учителя биологии заподозрили в совращении московской школьницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.