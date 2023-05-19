Неизвестные попытались поджечь оборудование на российской железной дороге

В Туле неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

В Туле неизвестные попытались поджечь оборудование на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, бригадир делал обход на участке Криволучье — Присады и заметил, что один релейный шкаф приоткрыт. Он обнаружил там следы копоти на дверце и тряпку. Сам шкаф поврежден не был. Отмечается, что на движение поездов попытка поджога не повлияла.

В настоящее время правоохранители ищут злоумышленников.

Ранее стало известно, что в Казани из-за поджога релейных шкафов на железной дороге задержали пять грузовых составов.