В Казани неизвестные диверсанты подожгли релейные шкафы на железной дороге

В Казани из-за поджога релейных шкафов на железной дороге задержали пять грузовых составов

В Казани сотрудники правоохранительных органов ведут розыск неизвестных диверсантов, устроивших поджог релейных шкафов на железной дороге. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, оборудование подожгли возле станции Дербышки. Прибывшие на место ЧП со служебными собаками полицейские начали розыск подозреваемых, однако взять след собакам не удалось. Возле сгоревших шкафов нашли зажигалку и шариковую ручку. Из-за устроенной диверсии задержали движение пяти грузовых составов.

21 апреля в Калужской области задержали студентов, подозреваемых в поджоге железнодорожных шкафов.