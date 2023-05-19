В США предупредили о цунами после сильного землетрясения у Новой Каледонии

Цунами до трех метров ожидается после землетрясения магнитудой 7,7 у Новой Каледонии

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Новой Каледонии в Тихом океане, пишет РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Как уточнили сейсмологи, эпицентр подземных толчков находился в 448 километрах от новокаледонской столицы Нумеа. Очаг землетрясения залегал на глубине 37 километров. По предварительным данным, на побережьях, расположенных на расстоянии одной тысяч километров от эпицентра, возможны цунами.

Американская система предупреждения о цунами сообщила, что цунами от одного до трех метров высотой над уровнем прилива ожидается около Вануату. Опасность цунами также есть на Фиджи, Кирибати и в Новой Зеландии. Там высота волны не превысит 0,3 метра.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Погибли более 40 тысяч человек, еще 100 тысяч пострадали.