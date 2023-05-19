Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:16, 19 мая 2023Бывший СССР

Российские военные уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс»

«РВ»: российские военные уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» у Артемовска

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российские военные уничтожили штаб с офицерами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

В частности, по данным канала, в ходе операции ликвидирован командир 8-го батальона «Эдельвейса» полковник Головатюк. «РВ» заявляет, что бригада атаковала позиции российских войск у села Сакко и Ванцетти в районе Артемовска.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». В годы Великой Отечественной войны так называлась Первая горно-пехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

В указе президента говорится, что наименование присвоено подразделению за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины». Бригада ВСУ была сформирована в 2015 году, а в 2016 году ее перебросили в Донбасс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс»
Создана передающая электрические сигналы искусственная кожа
На Западе назвали пять возможных направлений контрнаступления Украины
Эндокринолог назвала оптимальную ежедневную дозу кофе
Российский магазин отказал клиентке в печати портрета Валерия Меладзе на подушке
Назван повышающий риск диабета фактор
Россиянина осудили на два года за призывы мобилизованных к саботажу
Стала известна средняя стоимость летнего отдыха в Сочи и Крыму
В Волге нашли тело друга утонувшего основателя группы Cream Soda
Зеленский пригласил премьера Ирака на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.