«РВ»: российские военные уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс» у Артемовска

Российские военные уничтожили штаб с офицерами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры русской весны» («РВ»).

В частности, по данным канала, в ходе операции ликвидирован командир 8-го батальона «Эдельвейса» полковник Головатюк. «РВ» заявляет, что бригада атаковала позиции российских войск у села Сакко и Ванцетти в районе Артемовска.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». В годы Великой Отечественной войны так называлась Первая горно-пехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

В указе президента говорится, что наименование присвоено подразделению за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины». Бригада ВСУ была сформирована в 2015 году, а в 2016 году ее перебросили в Донбасс.