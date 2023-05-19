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16:20, 19 мая 2023Культура

Эмма Стоун потребовала огромный гонорар за съемки в «Фантастической четверке»

Эмма Стоун лишилась роли в «Фантастической четверке» из-за требования огромного гонорара

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и лауреат премии «Оскар» Эмма Стоун лишилась роли в перезапуске проекта «Фантастическая четверка» из-за того, что потребовала слишком большой гонорар. Об этом сообщил известный инсайдер Джефф Снайдер в рамках программы на YouTube-канале John Rocha.

По его словам, студия Disney должна была утвердить артистку на роль Невидимой леди Сью Сторм в картине. Во время переговоров звезда попросила гонорар в размере 20 миллионов долларов, что киностудия посчитала слишком крупной суммой денег для оплаты участия Стоун.

Сообщается, что создатели ленты планировали построить сюжет вокруг персонажа Сторм, а потому планировали привлечь к исполнению роли известную актрису.

Съемки кинокомикса «Фантастическая четверка» начнутся в январе 2024 года. Съемочный процесс пройдет в Лондоне, руководить им будет режиссер Мэтт Шекман.

Выход фильма в США запланирован на 14 февраля 2025 года. Картина станет 38-м по счету фильмом «Кинематографической вселенной Marvel» и вторым перезапуском серии фильмов о Фантастической четверке. Производством занимается Marvel Studios, а распространением — Walt Disney Studios Motion Pictures. Сценаристами фильма выступили Джефф Каплан, Йен Спрингер и Джош Фридман.

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Анастасия Астахова
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