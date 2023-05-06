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23:34, 6 мая 2023Культура

Названы сроки начала съемок «Фантастической четверки»

The Hollywood Reporter: съемки «Фантастической четверки» начнутся в январе 2024 года

Фото: Marvel.com

Съемки кинокомикса «Фантастическая четверка» начнутся в январе 2024 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Съемочный процесс пройдет в Лондоне, руководить им будет режиссер Мэтт Шекман. Отмечается, что на производстве киноленты может сказаться забастовка Гильдии сценаристов США, если она продлится более месяца.

Выход фильма в США запланирован на 14 февраля 2025 года. Картина станет 38-м по счету фильмом «Кинематографической вселенной Marvel» и вторым перезапуском серии фильмов о Фантастической четверке. Производством занимается Marvel Studios, а распространением — Walt Disney Studios Motion Pictures. Сценаристами фильма выступили Джефф Каплан, Йен Спрингер и Джош Фридман.

Ранее сообщалось, что Marvel Studios приостановила съемки фильма «Блэйд» из-за забастовки Гильдии сценаристов США. Отмечается, что студия должна была приступить к съемкам кинокартины в июне. Теперь же производство продолжится только после завершения забастовки.

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Марина Совина
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