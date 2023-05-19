Стало известно о подрыве автомобиля ВСУ на собственной мине

Подполковник ЛНР Марочко заявил о подрыве автомобиля с бойцами ВСУ на собственной мине

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что автомобиль, перевозивший личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвался на собственном минном поле на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко сообщил, что инцидент с подрывом произошел возле населенного пункта Невское. Автомобиль «Урал» с бойцами ВСУ двигался на передовые позиции для осуществления ротационных мероприятий.

«При пристрелочном выстреле нашей артиллерии автомобиль противника, чтобы уйти из-под огня, выехал с накатанной грунтовой дороги и, проехав менее 50 метров, подорвался на собственном минном заграждении», — заключил он.

По данным Марочко, ВСУ потеряли 8 человек, еще около 13 получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в ЛНР заявили о запрете украинским офицерам посещать передовые позиции. Это решение принято для сохранения командного состава ВСУ.