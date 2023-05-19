В Калининградской области в июне пройдет фестиваль классической музыки

Фестиваль классической музыки «Кантата» стартует в Калининградской области 7 июня

В Калининградской области с 7 по 12 июня будет проходить III международный фестиваль классической музыки «Кантата». Как уточняет со ссылкой на региональное министерство культуры ТАСС, программа культурного мероприятия включает семь концертов с участием известных артистов, а также два спектакля и цикл лекций о классической музыке.

Предстоящий фестиваль приурочен к 150-летию со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова. В пресс-службе министерства указали, что мероприятие откроется симфоническим спектаклем «Рахманинов. Я — здесь», в ходе которого прозвучат фортепианные и симфонические произведения композитора, а также документальные тексты Сергея Рахманинова, дополненные нейросетями.

Отмечается, что одна из ключевых особенностей фестиваля — проведение концертов на исторических площадках, таких как замки и кирхи. В 2023 году слушатели будут наслаждаться произведениями композиторов в Алленбургской кирхе в поселке Дружба, а также на руинах средневекового замка Бранденбург в поселке Ушаково.

Ранее сообщалось, что на Урале в июне пройдет фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле».