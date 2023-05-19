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17:19, 19 мая 2023Россия

Путин счел тщетными попытки разобщить русский и финно-угорские народы

Путин назвал обреченными на провал попытки разобщить русский и финно-угорские народы

Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

Попытки разобщить русский и финно-угорские народы будут обречены на провал. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, его слова приводит ТАСС.

«Попытки разделить русский и финно-угорские народы не имеют под собой абсолютно никаких оснований, никакой почвы и, безусловно, будут обречены на провал», — сообщил президент, уточнив, что подобные попытки предпринимают люди, которые «вообще не понимают, где они находятся и кто они такие».

Путин указал на тщетность подобных действий и отметил, что племена славян и финно-угров сосуществовали в мире и согласии еще до образования российского централизованного государства и государственных образований финно-угорских народов — президент подчеркнул, что этот факт подтверждают археологические раскопки.

Глава государства также привел в пример мордовский народ, говорящий на пяти разных диалектах. Он объяснил, что во многих случаях русский язык является естественным языком как межэтнического, так и внутриэтнического общения, назвав людьми небольшого ума тех, кто считает иначе.

До этого президент указал на намерение противников России поделить страну на десятки мелких частей. Путин заявил, что они делают все, чтобы разобщить народы, проживающие на территории государства.

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Варвара Родикова
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