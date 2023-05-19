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20:29, 19 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

WP: ВСУ готовятся к форсированию Днепра, строя баржи для перевозки тяжелого вооружения

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к форсированию Днепра, тренируя подразделения и строя баржи, говорится в материале американской газеты The Washington Post.

«Создаются определенные условия для того, чтобы барьер на реке Днепр не только не помешал нам, но и помог выполнить задачу. Если условия будут подходящими, мы пойдем вперед», — сказал журналистам бригадный генерал ВСУ Михаил Драпатый.

Украинские военные надеются, что Российская армия ослабит часть фронта в Херсонской области, сосредоточившись в других регионах, что создаст благоприятные условия для форсирования реки.

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Сейчас солдаты ВСУ тренируются пересекать Днепр на лодках и понтонных мостах дважды в день, заявил Драпатый. Также они начали строить баржи для транспортировки тяжелой техники.

Украинский полковник Роман Костенко же указал, что российские войска заминировали весь берег Днепра. «Примерно 20 или 30 человек могли бы спокойно занять участок территории в 100 метров», — сказал он, указав, что затем по отряду нанесет удар российская артиллерия.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили штаб с офицерами 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ. В частности, как сообщается, в ходе операции ликвидирован командир 8-го батальона «Эдельвейса» полковник Головатюк.

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Алевтина Запольская
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