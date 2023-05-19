Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:31, 19 мая 2023Ценности

Меган Фокс вышла в свет в прозрачном платье с глубоким декольте

Меган Фокс появилась на вечеринке Sports Illustrated в прозрачном платье LaQuan Smith

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Американская актриса Меган Фокс появилась на вечеринке спортивного журнала Sports Illustrated в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

37-летняя знаменитость вышла в свет вместе со своим женихом, рэпером Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly. Для мероприятия Фокс выбрала прозрачное платье люксового бренда LaQuan Smith, оформленное глубоким декольте и облегающей атласной юбкой. На размещенных кадрах видно, что на звезде фильма «Тело Дженнифер» отсутствует бюстгальтер.

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images for Sports Illustrated Swimsuit

Образ артистки дополнил макияж с акцентом на натуральность. Так, визажисты нанесли на глаза светло-коричневые тени, а на губы — розовый блеск. Что касается волос, то стилисты решили окрасить их в каштановый цвет и выпрямить.

Ранее Меган Фокс приняла участие в фотосессии для журнала Sports Illustrated. Знаменитость снялась для обложки глянца в платье, выполненном в виде цепей, которые демонстрировали ее голое тело. Модель запечатлели сидящей в океане с распущенными волосами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В США допустили потерю американских военных на Украине
Доктор Мясников назвал комаров переносчиками смертельно опасных заболеваний
Грузинские депутаты подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией
Защита вора в законе Рашида Джамбульского обжаловала приговор
Перечислены пять помогающих решить возвращаться ли к бывшему партнеру вопросов
Подход ООН к решению глобальной проблемы раскритиковали
В ЦБ понадеялись на рост российского фондового рынка по примеру Ирана
Путин встретился с Кадыровым
Пропавшую во время урагана золотую рыбку нашли живой и здоровой спустя сутки
Российская певица рассказала о невозможности купить квартиру в ипотеку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.