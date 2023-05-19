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13:52, 19 мая 2023Путешествия

Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на полеты в Россию

Росавиация выдала разрешение авиакомпании Georgian Airways на полеты из Тбилиси в Москву

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Росавиация выдала разрешение авиакомпании Georgian Airways на выполнение полетов между Тбилиси и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что такое решение было принято согласно принципам взаимности. Перевозчик сможет осуществлять рейсы в Россию с частотой семь раз в неделю.

Ранее в пятницу, 19 мая, первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс в Грузию вылетел из столичного аэропорта Внуково. Полет из Москвы в Тбилиси осуществляет воздушное судно российской авиакомпании «Азимут».

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Зарина Дзагоева
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