Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на полеты в Россию

Росавиация выдала разрешение авиакомпании Georgian Airways на полеты из Тбилиси в Москву

Росавиация выдала разрешение авиакомпании Georgian Airways на выполнение полетов между Тбилиси и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что такое решение было принято согласно принципам взаимности. Перевозчик сможет осуществлять рейсы в Россию с частотой семь раз в неделю.

Ранее в пятницу, 19 мая, первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс в Грузию вылетел из столичного аэропорта Внуково. Полет из Москвы в Тбилиси осуществляет воздушное судно российской авиакомпании «Азимут».