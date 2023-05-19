При обстреле граничащего с Украиной российского региона пострадал мужчина

Белгородский губернатор Гладков заявил о ранении мужчины при обстреле Старого Хутора

Украина обстреляла село Старый Хутор Валуйского округа Белгородской области, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Один из снарядов прилетел во двор частного жилого домовладения, есть пострадавший — мужчина с ранением руки и ноги», — уточнил глава области.

Он добавил, что состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, его доставляют в больницу. В результате атаки Вооруженных сил Украины оказались выбиты окна и посечен фасад в частном домовладении.

Помимо этого, обстрел повредил автомобиль и линию электропередачи. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

19 мая над Белгородской областью системой противовоздушной обороны (ПВО) также был сбит беспилотник. Известно, что никто не пострадал, наличие разрушений на земле определяют сотрудники оперативных служб.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

