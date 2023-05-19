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07:47, 19 мая 2023Бывший СССР

Российская ПВО сбила ракету HIMARS на запорожском направлении

РИА Новости показало кадры, как российская ПВО сбила HIMARS на запорожском направлении

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) на запорожском направлении сбила ракету, выпущенную из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кадры с тепловизионного прицела публикует РИА Новости.

Командир группы «Ежики» из состава батальона «Эспаньола» с позывным Гума сообщил, что ПВО с большой точностью поразила ракету в районе Степногорска.

На видео видно, как в ночное время над горизонтом в большой скоростью движется светящийся объект, после чего происходит попадание и взрыв в небе.

Ранее, 17 мая, Минобороны доложило, что российские средства ПВО перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS. В ведомстве также отметили, что за сутки удалось уничтожить 19 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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Марина Совина
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