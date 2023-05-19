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00:53, 19 мая 2023Мир

Пресс-секретарь Джонсона рассказал о желании премьера «набить морду» Макрону

Пресс-секретарь Джонсона Харри заявил о его угрозах набить морду Макрону из-за беженцев
Эммануэль Макрон и Борис Джонсон

Эммануэль Макрон и Борис Джонсон. Фото: Reuters

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал «набить морду» президенту Франции Эммануэлю Макрону на фоне его критики по обращению с украинскими беженцами. Об этом заявил бывший пресс-секретарь политика Гуто Харри в подкасте радиостанции LBC.

По словам Харри, Макрон подлил масла в огонь и раскритиковал Джонсона, в результате его слова опубликовали на первой полосе газеты The Guardian. Британский премьер разозлился, назвал французского президента «чудаком» и «подхалимом» российского лидера. Кроме того, он озвучил угрозы устроить Макрону «вакханалию с избиением лягушек».

Однако отношения между политиками наладились уже спустя несколько недель на переговорах в Германии в июне 2022 года. «Они наладили отношения, отлично общались, вместе выпили виски на саммите G7», — заключил Харри.

Ранее Джонсон допустил депортацию украинских нелегалов в Руанду. Однако он назвал такой сценарий развития событий «крайне маловероятным». Число пересекающих границу Великобритании мигрантов в этом году превысило отметку в 10 тысяч человек.

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Марина Совина
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