Япония решила расширить антироссийские санкции

Япония введет ограничения против подозреваемых в помощи в обходе антироссийских санкций

Япония расширит антироссийские санкции и добавит в списки физические лица и организации, подозреваемые в помощи в обходе ограничений против Москвы. Об этом сообщает Kyodo cо ссылкой на правительственные источники.

Новые ограничения введут примерно против 100 физических лиц и организаций, которых подозревают в причастности к уклонению от санкций против России, а также 80 «связанных с военными» организаций.

Новый пакет санкций также принял Вашингтон. Всего список пополнился на 46 физических и 71 юридических лиц.

Ранее Япония и США договорились о дальнейших антироссийских санкциях и продолжении поддержки Украины. О соглашении с президентом США Джо Байденом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.