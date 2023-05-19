США ввели санкции против Москальковой, Кравцова и Левитина

США внесли еще 46 россиян в список санкций, среди них Москалькова, Кравцов и Левитин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и помощник президента России Игорь Левитин попали в расширенный список антироссийских санкций США, пишет Reuters.

Согласно списку, опубликованному на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC), в него также внесли вице-премьера Викторию Абрамченко и ряд китайских компаний, а также Службу внешней разведки России.

Всего список пополнился на 46 физических и 71 юридических лиц. Новый пакет санкций против россиян опубликован в рамках обязательств США, данных другим странам на саммите «Большой семерки».

