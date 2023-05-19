Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:01, 19 мая 2023Мир

Кабул призвал сделать исключения из антироссийских санкций для Афганистана

Минпромторг Афганистана призвал сделать исключения из антироссийских санкций для Кабула

Фото: Andrei Solomonov / Globallookpress.com

Экономическому сотрудничеству Москвы и Кабула мешают принятые США санкции, в интересах Афганистана нужны исключения из ограничительных мер. Об этом заявил афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, пишет РИА Новости.

По его словам, беспокойство Кабула вызывают антироссийские санкции США и ряда других государств. «А также ограничения в отношении Афганистана в том, что касается перевода денег», — подчеркнул глава Минпромторга.

Он добавил, что жители Афганистана находятся в тяжелом положении. Азизи призвал сделать исключения из санкций, которые позволят наладить сотрудничество между Россией и Афганистаном.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в 58 странах мира число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, выросло в 1,3 раза в годовом выражении, до 258 миллионов человек (против 193 миллионов человек в 53 странах и территориях в 2021 году).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области оценили шансы ВСУ на успешное контрнаступление
Кабул призвал сделать исключения из антироссийских санкций для Афганистана
Звезда сериала «Милые обманщицы» решил избавиться от дома в США
Модели вышли на подиум в прозрачных нарядах на Неделе моды
Украину назвали легкой мишенью
Хакеры-подпольщики взломали сайты украинских госучреждений
В США захотели сблизиться с Сербией
Россияне выловили в море 160 литров виски
Военкор рассказал об изменении тактики российских военных в зоне спецоперации
Глав банков США предупредили о катастрофических последствиях дефолта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.