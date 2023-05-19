Кабул призвал сделать исключения из антироссийских санкций для Афганистана

Минпромторг Афганистана призвал сделать исключения из антироссийских санкций для Кабула

Экономическому сотрудничеству Москвы и Кабула мешают принятые США санкции, в интересах Афганистана нужны исключения из ограничительных мер. Об этом заявил афганский министр промышленности и торговли Нуриддин Азизи, пишет РИА Новости.

По его словам, беспокойство Кабула вызывают антироссийские санкции США и ряда других государств. «А также ограничения в отношении Афганистана в том, что касается перевода денег», — подчеркнул глава Минпромторга.

Он добавил, что жители Афганистана находятся в тяжелом положении. Азизи призвал сделать исключения из санкций, которые позволят наладить сотрудничество между Россией и Афганистаном.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в 58 странах мира число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, выросло в 1,3 раза в годовом выражении, до 258 миллионов человек (против 193 миллионов человек в 53 странах и территориях в 2021 году).