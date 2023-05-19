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00:13, 20 мая 2023Россия

Кадыров оценил выступление Путина на заседании в Пятигорске

Глава Чечни Кадыров назвал содержательным выступление Путина на заседании в Пятигорске
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил выступление президента России Владимира Путина на заседании совета при президенте России по межнациональным отношениям в Пятигорске. Об этом он написал в Telegram.

«Выступление Владимира Владимировича как всегда было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом», — отметил Кадыров. Он добавил, что Россия славится своим этническим и культурным многообразием. «И глубоко заблуждается тот, кто думает, что сможет нарушить единство народов великой страны», — подчеркнул Кадыров.

Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым в пятницу, 19 мая. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент еще на один день задержится в Северо-Кавказском федеральном округе, где проведет отдельные встречи с главами регионов.

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Марина Совина
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