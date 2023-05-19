Бывшая порнозвезда рассказала об изменениях в жизни после ухода из индустрии

Экс-порноактриса Миа Халифа заявила, что ее чаще узнают на улицах женщины, чем мужчины

Экс-порноактриса Миа Халифа (Mia Khalifa, настоящее имя — Сара) сравнила свою жизнь в период сразу после ухода из индустрии контента для взрослых и в настоящий момент. В интервью YouTube-проекту The Diary Of A CEO она раскрыла, что теперь ее куда чаще узнают на улицах женщины, чем мужчины.

По словам Халифы, поначалу, когда она покинула порноиндустрию и сталкивалась с тем, что ее узнавали на улицах и просили сфотографироваться, она испытывала сильный стыд. Бывшая порнозвезда отметила, что в связи с этим зачастую не хотела выходить из дома.

«И только когда я стала достигать другие цели, которыми я действительно гордилась, ситуация изменилась. Я больше не ощущала тот тошнотворный глубинный стыд, когда слышала имя Миа, когда меня звали на улице или что-то такое. Чем больше я добивалась разных целей, тем больше я гордилась тем, что я построила, что изменила и что сделала и тем спокойнее я себя ощущала, когда меня узнавали», — заявила гостья проекта.

Она также отметила, что со временем люди на улицах стали узнавать ее не благодаря съемкам в порно, а из-за другой деятельности. Кроме того, Халифа подчеркнула, что теперь к ней куда чаще подходят на публике женщины, а не мужчины, как это было в прошлом.

Миа Халифа снималась в порно с конца 2014-го по начало 2015 года. Несмотря на короткую карьеру, она стала одной из самых популярных порноактрис. Впоследствии Халифа неоднократно выступала с критикой индустрии, обвиняя ее в эксплуатации и введении в заблуждение женщин. Она также жаловалась, что 11 порнороликов с ее участием «будут преследовать ее до смерти». Впоследствии пользователи сети массово потребовали удаления видео с ней с сайта Pornhub.

После ухода из индустрии контента для взрослых Халифа работала помощником юриста и бухгалтером, позднее — спортивным комментатором и ведущей шоу. Кроме того, она активно ведет личные страницы в соцсетях и нередко выступает в роли публичного спикера.