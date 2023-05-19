Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 19 мая 2023Россия

Украина нанесла удар по приграничному российскому региону

Курский губернатор Старовойт заявил, что Украина обстреляла Кореневский район региона
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кореневский район приграничной Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, власти насчитали восемь прилетов по территории муниципалитета. В результате атаки противника оказались повреждены линии электропередачи и ограждение местной электроподстанции. «Без света остаются села Троицкое, Гордеевка и Внезапное. Как только будет возможность, аварийные бригады выедут для устранения последствий», — написал Старовойт.

Он подчеркнул, что российские военные наносят ответные удары по огневым точкам ВСУ.

Материалы по теме:
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Накануне Украина дважды обстреляла Курскую область. Утром 18 мая ВСУ атаковали поселок Глушково. При взрыве были выбиты стекла в местном ФОКе, а осколки снаряда повредили фасад здания. Также Старовойт сообщил о двух пострадавших.

Спустя четыре часа губернатор заявил, что противник второй раз атаковал населенный пункт. В результате сильные разрушения получил офис местного нотариуса. Об увеличении числа пострадавших информация не поступала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зураб Дарахвелидзе
Обсудить
Последние новости
Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
«Ростех» рассказал о возможностях платформы «Манул»
Страны G7 продолжат поставки оружия Украине после завершения СВО
Бывшей супруге Элвиса Пресли отказали в просьбе быть похороненной рядом с певцом
Volkswagen продал российские активы местному инвестору
В отношении членов «Мемориала» возбудили дело о контрабанде культурных ценностей
Путин заявил о лидерстве России на рынке вооружений
На Украине заявили о повреждении объектов энергоинфраструктуры после взрывов
Минобороны показало визит Шойгу в зону спецоперации на видео
Украина нанесла удар по приграничному российскому региону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.