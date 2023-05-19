Украина нанесла удар по приграничному российскому региону

Курский губернатор Старовойт заявил, что Украина обстреляла Кореневский район региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кореневский район приграничной Курской области. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, власти насчитали восемь прилетов по территории муниципалитета. В результате атаки противника оказались повреждены линии электропередачи и ограждение местной электроподстанции. «Без света остаются села Троицкое, Гордеевка и Внезапное. Как только будет возможность, аварийные бригады выедут для устранения последствий», — написал Старовойт.

Он подчеркнул, что российские военные наносят ответные удары по огневым точкам ВСУ.

Накануне Украина дважды обстреляла Курскую область. Утром 18 мая ВСУ атаковали поселок Глушково. При взрыве были выбиты стекла в местном ФОКе, а осколки снаряда повредили фасад здания. Также Старовойт сообщил о двух пострадавших.

Спустя четыре часа губернатор заявил, что противник второй раз атаковал населенный пункт. В результате сильные разрушения получил офис местного нотариуса. Об увеличении числа пострадавших информация не поступала.