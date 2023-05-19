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18:07, 19 мая 2023Бывший СССР

ВСУ выпустили по Донецку начиненную противотанковыми минами ракету

ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM, начиненную противотанковыми минами АТ2

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракету MFOM, начиненную противотанковыми минами AT2. Об этом представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в Telegram.

Уточняется, что снаряд был впущен со стороны подконтрольного Киеву города Красноармейск в ДНР.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал увеличение количества обстрелов и числа раненых, погибших и поврежденной инфраструктуры при ударах ВСУ по Донецку и другим городам региона. При этом он подчеркнул, что российские военные делают все возможное для подавления огневых точек украинских войск и снижения интенсивности обстрелов.

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Алевтина Запольская
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