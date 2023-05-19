ВСУ выпустили по Донецку начиненную противотанковыми минами ракету

ВСУ выпустили по Донецку ракету MFOM, начиненную противотанковыми минами АТ2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку ракету MFOM, начиненную противотанковыми минами AT2. Об этом представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило в Telegram.

Уточняется, что снаряд был впущен со стороны подконтрольного Киеву города Красноармейск в ДНР.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал увеличение количества обстрелов и числа раненых, погибших и поврежденной инфраструктуры при ударах ВСУ по Донецку и другим городам региона. При этом он подчеркнул, что российские военные делают все возможное для подавления огневых точек украинских войск и снижения интенсивности обстрелов.