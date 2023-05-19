Звезда сериала «Милые обманщицы» решил избавиться от дома в США

Актер Тайлер Блэкберн выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за 1,989 миллиона долларов

Американский актер Тайлер Блэкберн, известный по роли в сериале «Милые обманщицы», решил избавиться от дома в США. Об этом сообщает Dirt.

Недавно стало известно о том, что Блэкберн переехал, а теперь решил продать старый дом, в котором жил до этого. Звезда популярного сериала попросил за дом 1922 года постройки в лос-анджелесском районе Этуотер-Виллидж 1,989 миллиона долларов (около 159,7 миллиона рублей). Сам актер приобрел объект в 2015 году за 965 тысяч долларов. Еще до момента покупки дом был тщательно отремонтирован, однако некоторые изменения в его облик внес и Блэкберн.

В особняке площадью 152,8 квадратных метра есть три спальни и две ванных комнаты, кухня, столовая, а также гостиная с большими окнами, старинным камином, выложенным изразцами, и сводчатым потолком. Кроме того, в нем обустроена крытая терраса. Интерьер выполнен преимущественно в белых и коричневых тонах.

На участке расположены гараж на две машины и бассейн с гидромассажем, возведенный по заказу Блэкберна. Помимо этого, на нем высажено большое количество тропических растений.

В мае стало известно о том, что американский актер Майлз Теллер решил избавиться от своего дома в США. Звезда фильма «Одержимость» выставил жилье на продажу за 5,7 миллиона долларов.