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17:40, 19 мая 2023Бывший СССР

Посол Украины в НАТО призвала не возлагать надежды на грядущее наступление ВСУ

Посол Украины в НАТО Галибаренко: не стоит возлагать надежды на грядущее наступление ВСУ

Фото: Johanna Geron / Reuters

Представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко призвала не возлагать все надежды и не преувеличивать грядущее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Главная цель любого контрнаступления — освободить как можно больше территории. Но я также объясняла здесь, в штаб-квартире НАТО, что мы не должны возлагать все наши надежды на одно контрнаступление, преувеличивать его значение», — сказала она.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев заплатит высокую цену за контрнаступление ВСУ. У Запада, по его словам, завышенные ожидания, а это, в свою очередь, оказывает давление на Вооруженные силы Украины.

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Алевтина Запольская
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