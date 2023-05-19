Посол Украины в НАТО призвала не возлагать надежды на грядущее наступление ВСУ

Посол Украины в НАТО Галибаренко: не стоит возлагать надежды на грядущее наступление ВСУ

Представитель Украины в НАТО Наталья Галибаренко призвала не возлагать все надежды и не преувеличивать грядущее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Главная цель любого контрнаступления — освободить как можно больше территории. Но я также объясняла здесь, в штаб-квартире НАТО, что мы не должны возлагать все наши надежды на одно контрнаступление, преувеличивать его значение», — сказала она.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев заплатит высокую цену за контрнаступление ВСУ. У Запада, по его словам, завышенные ожидания, а это, в свою очередь, оказывает давление на Вооруженные силы Украины.