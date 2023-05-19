Украине предсказали ужасное лето на фоне контрнаступления
Посол в Лондоне Пристайко: Украина летом заплатит ужасную цену за контрнаступление ВСУ
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев заплатит высокую цену за контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена ужасна. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас», — заявил дипломат.
У Запада, по его словам, завышенные ожидания, а это, в свою очередь, оказывает давление на Вооруженные силы Украины.
Пристайко добавил, что украинские власти понимают, как много людей пропали без вести или погибли.
Власти в Киеве постоянно анонсируют контрнаступление ВСУ. 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно состоится в ближайшее время.