Посол в Лондоне Пристайко: Украина летом заплатит ужасную цену за контрнаступление ВСУ

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев заплатит высокую цену за контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена ужасна. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас», — заявил дипломат.

У Запада, по его словам, завышенные ожидания, а это, в свою очередь, оказывает давление на Вооруженные силы Украины.

Пристайко добавил, что украинские власти понимают, как много людей пропали без вести или погибли.

Власти в Киеве постоянно анонсируют контрнаступление ВСУ. 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно состоится в ближайшее время.

