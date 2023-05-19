Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:05, 19 мая 2023Бывший СССР

Украине предсказали ужасное лето на фоне контрнаступления

Посол в Лондоне Пристайко: Украина летом заплатит ужасную цену за контрнаступление ВСУ

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киев заплатит высокую цену за контрнаступление ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето и цена ужасна. Мы понимаем, что будет чрезвычайно тяжело сражаться со страной, которая в 16 раз больше нас», — заявил дипломат.

У Запада, по его словам, завышенные ожидания, а это, в свою очередь, оказывает давление на Вооруженные силы Украины.

Пристайко добавил, что украинские власти понимают, как много людей пропали без вести или погибли.

Власти в Киеве постоянно анонсируют контрнаступление ВСУ. 15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оно состоится в ближайшее время.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить гиперзвуковой российский «Кинжал». Почему эти комплексы уязвимы?
Стало известно о переброске резервов ВСУ к Артемовску и Часову Яру
Блогерша сделала вышедшую из моды процедуру в салоне и вызвала споры в сети
Названы не требующие гибкости секс-позы для пожилых любовников
После подрыва железной дороги в Крыму возбудили дело по статье о теракте
Собянин впервые может пойти на выборы мэра Москвы не как самовыдвиженец
Найден новый подход для замедления старения мышц
Стало известно о подрыве автомобиля ВСУ на собственной мине
Застройщики в России стали меньше зарабатывать
Байден разрешит реэкспорт истребителей F-16 Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.