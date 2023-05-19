Захарова назвала главную ошибку Шольца

Захарова назвала главной ошибкой Шольца его насмешку над геноцидом жителей Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что самая большая ошибка канцлера Германии Олафа Шольца — насмешка над геноцидом жителей Донбасса. Об этом она заявила в интервью автору проекта Anti-Spiegel Томасу Реперу.

После этого, по мнению Захаровой, он войдет в мировую историю как человек, который посмеялся над горем людей. При этом представитель МИД уточнила, что видит ошибку канцлера не в том, что он не верит и думает по-другому. «Каждый человек свободен в своих взглядах, в своем отношении к жизни, каждый может сомневаться. Но нельзя смеяться над горем людей, которые теряют своих близких из года в год, смеяться над людьми, которые умоляли в том числе Запад помочь им разрешить эту сложнейшую ситуацию», — пояснила она.

Речь идет о словах Шольца, которые прозвучали во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года. Комментируя позицию России, он сказал: «Слова о том, что на Донбассе происходит геноцид — это, конечно, смешно».

Тогда же президент Сербии Александр Вучич напомнил НАТО о «величайшей ошибке» в Югославии. Он заявил, что слова Шольца о том, что НАТО бомбардировками Югославии пыталась предотвратить геноцид в Косово является поверхностным и неожиданным.