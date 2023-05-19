Восьмилетняя дочь испугала мать рассказами о прошлой жизни

Девочка рассказала матери о своей прошлой жизни и испугала ее

Восьмилетняя девочка испугала мать, рассказав ей о своей реинкарнации. Об этом сообщает Daily Star.

Мать двоих детей из США по имени Эшли поделилась в TikTok странными рассказами маленькой дочери о своей прошлой жизни. Восьмилетняя девочка утверждает, что помнит, как попала в автокатастрофу в 1942 году.

Уже в пять лет она уверяла мать, что пережила реинкарнацию и лишь «притворяется», когда называет себя дочерью Эшли. В тот раз женщина попросила подробнее рассказать об этом и сохранила ее историю в заметках на телефоне.

Ты моя новая мама, моя настоящая мама умерла очень-очень давно. А потом я вернулась, и ты стала моей мамой слова дочери Эшли о прошлой жизни

Дочь объяснила, что ее отца звали Сэмюэль, а имени матери она точно не помнит, но оно заканчивалось на -ина. Возможно, ее звали Кристина или Валентина. По словам ребенка, семья ехала в автомобиле в 1942 году. Отец был за рулем, а мать сидела рядом с ним на пассажирском сиденье. Девочка, ее сестра и брат находились сзади, при этом она сидела прямо за матерью. Когда машина стала поворачивать налево, в нее на большой скорости врезался другой автомобиль.

Когда девочке исполнилось восемь, Эшли спросила ее, помнит ли она свою прошлую жизнь. К ее удивлению, дочь ответила, что все помнит, хотя воспоминания стали «более смутными».

Эшли открыла заметку на телефоне, и дочь снова повторила описание автокатастрофы. Хотя прошло три года, все детали совпадали. Тогда Эшли поинтересовалось, почему они не были пристегнуты ремнями безопасности, на что девочка ответила: «Мама, тогда еще не было ремней безопасности!»

Ранее сообщалось о семье, которая нашла в старинном отеле портрет девочки, поразительно похожей на их семилетнего сына. Несмотря на странное совпадение, семья не испугалась и осталась в отеле.