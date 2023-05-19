Назван способ избежать звонков телефонных мошенников

Киберэксперт Седов посоветовал иметь два номера, чтобы избежать звонков мошенников

Специалист по информационной безопасности Олег Седов в беседе с Ura.ru назвал способ, который поможет сократить или вовсе избежать звонков телефонных мошенников. Для этого он посоветовал иметь два номера, один из которых должен использоваться для решения рабочих вопросов, а другой — для заказов через интернет.

«Практика, когда у вас есть "чистый" телефон, и вы с него занимаетесь только бизнесом, только личными вопросами, и есть устройство, которое вы меняете — оправдана», — заявил он.

Киберэксперт добавил, что в этом случае второй номер можно использовать для всего остального, например заказа различных товаров или привязки почтового ящика, на который может приходить большое количество спама. Седов подчеркнул, что этот способ не поможет в случае утечки без данных с номерами, а также ботов, которые совершают звонки по случайным номерам.

Ранее руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян рассказал, что сообщения от мошенников сейчас можно получить самыми разными способами и в разнообразных форматах. Это могут быть и обычные SMS-сообщения, и сообщения в мессенджерах, социальных сетях, а также письма по электронной почте, пояснил он, назвав признаки таких оповещений.