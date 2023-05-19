Появилось первое фото с места падения беспилотника во дворе дома в Белгороде

Shot опубликовал первое фото с места падения беспилотника во дворе дома в Белгороде

В сети появилось фото с места падения беспилотника во дворе многоквартирного жилого дома в Белгороде. Снимок опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадре видно, что местность оцеплена, на территории рядом с многоквартирным домом работают сотрудники оперативных служб.

О падении дрона стало известно в пятницу, 19 мая. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, беспилотник врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Никто не пострадал, разрушений нет.

Из-за регулярных обстрелов с 19 октября 2022 года на территории региона введен средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах. Аналогичные меры действуют в Брянской и Курской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.