69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
12:44, 19 мая 202369-я параллель

В одном из северных городов России начался полярный день

В Норильске начался полярный день длиной более двух месяцев

Фото: IIbIXAPb / Shutterstock / Fotodom

В Норильске начался полярный день, который продлится более двух месяцев. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает «Таймырский телеграф».

Полярный день — период, когда солнце не заходит за горизонт больше суток, такое явление характерно для арктических регионов. В это время в городе практически не включают фонари — для освещения улиц хватает солнечного света.

Наступивший в Норильске полярный день продлится 68 суток и завершится 25 июля. После этого в северном городе наступят белые ночи, которые продлятся до 15 августа. Их сменят сумеречные ночи — в этот период световой день начнет уменьшаться. Явление продлится до 30 ноября, а затем на Норильск опустится полярная ночь.

Ранее жительница Красноярского края рассказала о жизни в условиях полярной ночи. Женщина призналась, что для ее семьи такие периоды являются сложными и отметила, что без солнечного света она чаще чувствует усталость.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Патрушев заявил о координации США убийства Татарского и покушения на Прилепина
VK анонсировала уникальный конкурс
Патрушев раскритиковал поставки Киеву ракет Storm Shadow
Спасатели нашли пропавших туристов благодаря малоизвестной функции смартфона
В Кремле заявили об отсутствии контактов с США по контролю над вооружениями
Китай оценил санкционное давление «Большой семерки» на Россию
Фанаты обругали Викторию Боню за «пугающий» образ на Каннском фестивале
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию для выступления на саммите
Названы главные страхи россиян в отпуске
Патрушев рассказал о последствиях успешного завершения СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.