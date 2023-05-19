В одном из северных городов России начался полярный день

В Норильске начался полярный день длиной более двух месяцев

В Норильске начался полярный день, который продлится более двух месяцев. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает «Таймырский телеграф».

Полярный день — период, когда солнце не заходит за горизонт больше суток, такое явление характерно для арктических регионов. В это время в городе практически не включают фонари — для освещения улиц хватает солнечного света.

Наступивший в Норильске полярный день продлится 68 суток и завершится 25 июля. После этого в северном городе наступят белые ночи, которые продлятся до 15 августа. Их сменят сумеречные ночи — в этот период световой день начнет уменьшаться. Явление продлится до 30 ноября, а затем на Норильск опустится полярная ночь.

Ранее жительница Красноярского края рассказала о жизни в условиях полярной ночи. Женщина призналась, что для ее семьи такие периоды являются сложными и отметила, что без солнечного света она чаще чувствует усталость.

