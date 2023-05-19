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20:15, 19 мая 2023Силовые структуры

Двоих российских экс-полицейских осудят за взятку сотруднику ФСБ

В Брянской области будут судить двоих бывших полицейских за дачу взятки сотруднику ФСБ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Брянской области суд рассмотрит дела бывшего начальника отделения уголовного розыска ОП «Злынковское» МО МВД России «Новозыбковский» и бывшего старшего участкового уполномоченного полиции ОУУП ПДН МО МВД России «Новозыбковский» за взятку сотруднику УФСБ России по Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, днем 9 февраля фигуранты передали 50 тысяч рублей сотруднику спецслужбы за ненаправление в следственное подразделение оперативных материалов для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении требований по защите государственной тайны.

По факту произошедшего в отношении начальника отделения возбудили дело по части 3 статьи 291 («Дача взятки»), а старшего участкового обвинили по части 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») Уголовного кодекса РФ. «Преступление пресечено оперативными сотрудниками УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности органа внутренних дел», — уточнили в СКР.

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Екатерина Власова
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