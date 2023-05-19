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18:00, 19 мая 2023Россия

Путин рассказал о разговоре с участвующим в спецоперации офицером

Путин рассказал, что разговаривал с участвующим в спецоперации командиром одной из бригад
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Татьяна Барыбина / Пресс-служба губернатора Ставропольского края / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал, что недавно разговаривал с командиром одной из бригад, участвующим в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по межнациональным отношениям, пишет РИА Новости.

По словам президента, совсем недавно офицер сменил на посту предыдущего командира бригады. «Человек с литовской фамилией, родился в Казани, воюет. Воюет блестяще», — сказал Путин.

Глава государства рассказал, что командир бригады находился на этой должности четыре дня. Когда президент спросил, что у него с голосом, офицер поделился, что все это время не спал. «Вот это и есть боевой героизм. И в достаточно непростых условиях выполнил все стоящие перед ним и перед его подразделением задачи», — подчеркнул Путин.

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Ранее в Кремле раскрыли детали поездки Путина в зону СВО. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские военачальники до последнего не знали, что глава государства посетит штабы «Восток» и «Днепр». По его словам, Путин решил приехал лично, чтобы не отвлекать военнослужащих от управления войсками. Когда совещание закончилось, офицеры вернулись к работе.

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Зураб Дарахвелидзе
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