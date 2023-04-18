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15:36, 18 апреля 2023Россия

Песков раскрыл детали поездки Путина в зону СВО

Песков: военачальники до последнего не знали, что Путин лично приедет в штабы в зоне СВО

Фото: Пресс-служба Президента РФ / РИА Новости

Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично посетит штабы «Восток» и «Днепр», находящиеся в зоне специальной военной операции (СВО). Такие детали поездки пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл в беседе с ТАСС.

Он отметил, что визит президента в Луганскую народную республику (ЛНР) и Херсонскую область не был заранее подготовлен. Военное руководство приглашали на совещание с главой государства по видеоконференцсвязи. «О том, что Путин приедет лично, они не знали до последних минут», — заверил Песков.

По его словам, Путин лично приехал в штабы, чтобы не отвлекать военнослужащих от управления войсками. Когда совещание закончилось, офицеры вернулись к работе, заключил представитель Кремля.

18 апреля стало известно, что Путин посетил штабы войск в ЛНР и Херсонской области. В ЛНР о ситуации в зоне боевых действий ему отчитались генерал-полковник Александр Лапин и другие высшие офицеры. На херсонском направлении об обстановке президенту, в частности, доложил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский.

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Варвара Кошечкина
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