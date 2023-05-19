Число миллиардеров в Британии сократилось впервые со времен кризиса 2008 года

Sunday Times: число миллиардеров в Британии сократилось впервые после кризиса 2008 года

Число миллиардеров в Великобритании сократилось впервые со времен финансового кризиса 2007-2008 годов, следует из обновленного рейтинга богатейших людей страны, составляемого газетой Sunday Times (The Sunday Times Rich List).

В списке 171 миллиардер — по сравнению с 2022 годом он сократился на 6 позиций. Их совокупное состояние выросло на 30,7 миллиарда фунтов (38,2 миллиарда долларов), до 683,9 миллиарда фунтов (851 миллиард долларов). Таким образом, в номинальном выражении сумма увеличилась на 4,5 процента, однако из-за двузначной инфляции капитал британских богачей в реальном выражении снизился.

Согласно данным расширенного списка из 350 богатейших людей и семей Великобритании, все они вместе владеют состоянием в размере 796,5 миллиарда фунтов стерлингов (991,5 миллиарда долларов). Эта сумма превышает годовой ВВП Швейцарии.

Возглавляет рейтинг пятый год подряд семья Хиндуджа, владеющая финансово-промышленной группой Hinduja Group, с состоянием в 35 миллиардов фунтов (43,6 миллиарда долларов). Конгломерат Hinduja Group ведет бизнес в разных направлениях: от банковской сферы, недвижимости и СМИ до автомобилей, химической промышленности и здравоохранения.

За последний год состояние многих британских миллиардеров серьезно сократилось на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в стране, «лопнувшего технологического пузыря» и проблем в мировой банковской сфере.

Например, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его жена Акшата Мурти за 12 месяцев потеряли 201 миллион фунтов (250 миллионов долларов), то есть по 500 тысяч фунтов в день, из-за падения акций индийского IT-гиганта Infosys на четверть. Его соучредителем является отец Мурти, и супруги инвестировали в компанию большие суммы.

Основатель аэрокосмической компании Virgin Orbit Ричард Брэнсон и вовсе потерял на 42,6 процента своего состояния — теперь оно равняется 2,41 миллиарда фунтов (3 миллиарда долларов). Причиной также стало падение стоимости акций его компании.

В начале мая Bloomberg представил обновленный рейтинг Billionaires Index (BBI), согласно которому общее состояние российских миллиардеров за 2023 год выросло на 16,35 миллиарда долларов. Больше всех за указанный период разбогател совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов — его состояние выросло на 3,7 миллиарда, достигнув 19,1 миллиарда долларов.