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19:17, 19 мая 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на два года за призывы мобилизованных к саботажу

Под Челябинском мужчину осудили на два года за призывы мобилизованных к саботажу

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Миасский городской суд Челябинской области приговорил местного жителя к двум годам колонии общего режима за публикации в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») Уголовного кодекса РФ.

Следствие и суд установили, что фигурант публично призывал мобилизованных к саботажу, срыву военных мероприятий и повреждению оружия и военной техники.

Ранее сообщалось, что мужчина, рисовавший кресты на улицах Москвы перед Днем Победы, попал под следствие.

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Илона Палей
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