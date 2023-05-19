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03:43, 19 мая 2023Мир

В США захотели сблизиться с Сербией

Советник Госдепа Шолле заявил о желании США вывести Сербию из-под влияния России

Фото: Unsplash

Советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что Вашингтон заинтересован в сближении с Сербией. Его слова приводит РИА Новости.

На слушаниях в комитете по иностранным делам сената Шолле заявил о желании США вывести Сербию из-под влияния России. Он уточнил, что Вашингтон тесно сотрудничает с европейскими партнерами, чтобы создать возможность расширить ЕС за счет стран Западных Балкан. Однако этим государствам следует проводить необходимые реформы, чтобы отвечать требованиям вступления в организацию.

«Мы помогаем им создавать возможности для борьбы с коррупцией и дезинформацией, которая делает регион более подверженным злонамеренному влиянию», — отметил Шолле.

Будущее Западных Балкан представитель Госдепа назвал приоритетом для США, а зависимость региона от российских энергоносителей — «одна из самых больших проблем».

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Марина Совина
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