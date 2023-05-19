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13:20, 19 мая 2023Интернет и СМИ

VK анонсировала уникальный конкурс

Школьники создадут стикеры для учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Платформа «Сферум» анонсировала старт Всероссийского творческого конкурса #МойСферум для учащихся школ и колледжей. Об этом сообщается в пресс-релизе VK Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С пятницы, 19 мая, школьники по всей стране могут попробовать себя в роли создателей стикеров и придумать уникальный стикерпак для чатов учебного профиля «Сферум» в «VK Мессенджере». До 30 июня авторы должны выложить рисунок в любом формате на личной странице «ВКонтакте» или в сообществе образовательной организации с хэштегом #МойСферум и описанием идеи, как стикерпак может быть полезен в общении с одноклассниками и учителями.

Члены жюри выберут десять победителей, а также наградят участников в специальных номинациях. Создатели лучших работ получат планшеты для учебы и отдыха, умные колонки «VK Капсула Нео» с голосовым помощником Марусей и наборы для рисования. Эскизы финалистов передадут профессиональным иллюстраторам, позднее они пополнят библиотеку фирменных стикеров учебного профиля «Сферума». Все школьники страны смогут получить стикерпаки конкурса 1 сентября.

«Мы выберем самые яркие и креативные работы, и они пополнят банк фирменных стикеров учебного профиля и станут доступны школьникам по всей стране. Мы рассчитываем, что конкурс найдет отклик у школьников и поможет нам сделать общение в чатах более красочным и интересным», — отметил генеральный директор ООО «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

Известно, что на конкурс стикеров #МойСферум в 2022 году было подано 2,3 тысячи работ.

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Варвара Кошечкина
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