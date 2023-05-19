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02:54, 19 мая 2023Россия

В Госдуме ответили на указ Зеленского о создании совета по деоккупации Крыма

Депутат ГД Шеремет назвал сборищем фриков созданный Зеленским совет по деоккупации Крыма
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidence / Globallookpress.com

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на указ президента Украины Владимира Зеленского о создании совета по «деоккупации» Крыма и назвал его сборищем фриков, передает РИА Новости.

Указ украинского лидера о формировании «консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Республики Крым и города Севастополя» был опубликован 18 мая.

«Этот совет — наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице», — выразился депутат.

Шеремет добавил, что любые попытки посягательства на Крым будут иметь непоправимые последствия.

В начале апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о плане по «деоккупации» Крыма из 12 шагов.

Политик, в частности, предложил переименовать Севастополь в «объект № 6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост.

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Марина Совина
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