В Госдуме ответили на указ Зеленского о создании совета по деоккупации Крыма

Депутат ГД Шеремет назвал сборищем фриков созданный Зеленским совет по деоккупации Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет ответил на указ президента Украины Владимира Зеленского о создании совета по «деоккупации» Крыма и назвал его сборищем фриков, передает РИА Новости.

Указ украинского лидера о формировании «консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Республики Крым и города Севастополя» был опубликован 18 мая.

«Этот совет — наглядное сборище фриков, людей, помешанных на навязчивой идее. Свои заседания совету во главе с Зеленским самое место проводить в психбольнице», — выразился депутат.

Шеремет добавил, что любые попытки посягательства на Крым будут иметь непоправимые последствия.

В начале апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал о плане по «деоккупации» Крыма из 12 шагов.

Политик, в частности, предложил переименовать Севастополь в «объект № 6», ввести люстрацию, определяющую, кто из крымчан потеряет избирательные права за связи с Россией, а также снести Крымский мост.

