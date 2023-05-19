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18:02, 19 мая 2023Моя страна

На Урале организуют автобусные музейные туры

На Урале организуют автобусные музейные туры в три населенных пункта
Нижний Тагил

Нижний Тагил. Фото: М. Конанков / Octagon.Media / ТАСС

На Урале в рамках акции «Ночь музеев» будут организованы автобусные туры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра инновационных музейных технологий Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Светлану Швецову.

Автобусные туры организуют в три населенных пункта: город Ирбит, Нижний Тагил, а также старинное село Нижняя Синячиха. В Ирбите гости смогут посетить Музей изобразительных искусств и Государственный музей мотоциклов, в Нижнем Тагиле — Музей истории подносного промысла «Дом Худояровых», а в селе Нижняя Синячиха — Музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова.

Как отмечает Швецова, в этому году подобные туры нацелены на школьников и педагогов, одержавших победу в различных конкурсах, а также активистов музеев.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге с 20 на 21 мая пройдет акция «Ночь музеев», главной темой которой станет 300-летниие города. Гостям мероприятия, посетившим площадки, расскажут об истории Екатеринбурга, выдающихся людях, родившихся в городе, и о других особенностях и поводах для гордости местных жителей.

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Алиса Удовик
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