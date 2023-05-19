Российский «муж на час» попытался заняться интимом с клиенткой и получил штраф

В Тюмени мастер по ремонту захотел заняться сексом с клиенткой после ужина и получил штраф

В Тюмени суд вынес приговор в отношении 34-летнего мастера по ремонту бытовой техники, пытавшегося заняться сексом с клиенткой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По данным ведомства, потерпевшая обратилась в полицию с заявлением. Женщина рассказала, что 19 февраля вызвала мастера по ремонту бытовой техники, так как в квартире сломалась посудомоечная машина. Во время работы мастер активно общался с клиенткой и показался ей интересным собеседником. Поэтому они с мужем решили позвать профессионала на ужин. Новые знакомые выпивали и беседовали. К 22:00 трапеза закончилась, и гость ушел. Тогда потерпевшая решила выгулять собаку, а ее супруг лег спать.

Когда женщина открыла дверь, то увидела «мужа на час» на пороге. Он затолкал ее в квартиру, снял верхнюю одежду и повалил на пол. Фигурант зажимал рот потерпевшей рукой и намекал на интим. Однако хозяйка квартиры смогла вырваться и разбудить супруга. Они вытолкнули обидчика за дверь. Вскоре напуганная россиянка обратилась в больницу. «Врачи зафиксировали у женщины кровоподтеки на руках, груди, ссадины на шее и плечах», — рассказали в пресс-службе.

В результате суд привлек нападавшего к административной ответственности по статье 6.1.1 («Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий») КоАП РФ и обязал выплатить 5000 рублей штрафа. Отмечается, что работник признал вину, но утверждал, что весь вечер видел знаки внимания от потерпевшей. Кроме того, он заявил, что был сильно пьян и не помнит, что происходило.