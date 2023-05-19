На Украине заявили о повреждении объектов энергоинфраструктуры после взрывов

Минэнерго Украины заявило о повреждении объектов энергоинфраструктуры после взрывов

После взрывов, произошедших в ночь на пятницу, 19 мая, на Украине зафиксировали повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства энергетики республики.

Отмечается, что в результате взрывов во Львовской области оказался частично обесточен населенный пункт, а в Николаевской и Днепропетровской областях наблюдались отключения света. В ведомстве также добавили, что на подконтрольной Украине части Запорожской области были обесточены восемь населенных пунктов и еще семь — на контролируемой Киевом территории Донецкой народной республики.

В ночь на 19 мая сообщалось о взрывах в ряде регионов Украины. В частности, они произошли в Харьковской, Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областях.