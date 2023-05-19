Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:07, 19 мая 2023Путешествия

Названы пять самых популярных отелей ОАЭ на лето

Cамым популярным у туристов отелем ОАЭ стал Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah

Фото: Rixos

Пятизвездочный Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah стал самым популярным среди туристов отелем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на лето. Пять лучших гостиниц курортной страны назвал Anex Tour, результаты исследования туроператора приводит портал TourDom.

Специалисты отметили, что указанный отель работает по системе «все включено». «Это единственный объект с такой концепцией в эмирате Рас-эль-Хайма, — пояснили они. — Гости могут посещать 14 ресторанов и баров, а также ночной клуб».

На второй строчке рейтинга расположился четырехзвездочный Centara Mirage Beach Resort Dubai, также работающий по системе «все включено» или «премиум все включено». Отель подойдет тем, кто находится в Дубае и хочет жить неподалеку от знаменитой башни Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall. «При этом у отеля свой широкий песчаный пляж, аквапарк, веревочный парк, детский клуб и даже кинотеатр под открытым небом», — сказано в сообщении.

Материалы по теме:
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год. Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
8 доступных россиянам теплых стран, куда можно поехать на Новый год.Как туда добраться и где отдохнуть дешевле?
3 ноября 2022

Третье место отошло четырехзвездочной гостинице Nh Collection Dubai The Palm. «Отель абсолютно новый и принял первых гостей в начале этого года, — добавили эксперты. — Он отличается хорошим соотношением "цена — качество" и удобно расположен в основании пальмового острова».

Четвертое место занял четырехзвездочный Ramada Beach Hotel Ajman в Аджмане, а замыкает топ-5 — Marina View Hotel. «Это один из городских отелей в дубайском районе Марина, но от моря туристов отделяют всего 15-20 минут ходьбы, — подчеркнули специалисты. — Можно воспользоваться бесплатным шаттлом до популярного пляжа JBR».

Ранее стало известно, что российские туристы променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления. Соотечественники заинтересовались поездками в Турцию, Абхазию, Египет и ОАЭ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В США допустили потерю американских военных на Украине
На Западе усомнились в возможности удовлетворить потребности Украины в оружии
Москвич сделал незаконный ремонт и разозлил соседей
Доктор Мясников назвал комаров переносчиками смертельно опасных заболеваний
Грузинские депутаты подрались из-за возобновления авиасообщения с Россией
Защита вора в законе Рашида Джамбульского обжаловала приговор
Перечислены пять помогающих решить возвращаться ли к бывшему партнеру вопросов
Подход ООН к решению глобальной проблемы раскритиковали
В ЦБ понадеялись на рост российского фондового рынка по примеру Ирана
Путин встретился с Кадыровым
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.