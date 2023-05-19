Названы пять самых популярных отелей ОАЭ на лето

Cамым популярным у туристов отелем ОАЭ стал Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah

Пятизвездочный Rixos Bab Al Bahr Ras Al Khaimah стал самым популярным среди туристов отелем в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) на лето. Пять лучших гостиниц курортной страны назвал Anex Tour, результаты исследования туроператора приводит портал TourDom.

Специалисты отметили, что указанный отель работает по системе «все включено». «Это единственный объект с такой концепцией в эмирате Рас-эль-Хайма, — пояснили они. — Гости могут посещать 14 ресторанов и баров, а также ночной клуб».

На второй строчке рейтинга расположился четырехзвездочный Centara Mirage Beach Resort Dubai, также работающий по системе «все включено» или «премиум все включено». Отель подойдет тем, кто находится в Дубае и хочет жить неподалеку от знаменитой башни Burj Khalifa и торгового центра Dubai Mall. «При этом у отеля свой широкий песчаный пляж, аквапарк, веревочный парк, детский клуб и даже кинотеатр под открытым небом», — сказано в сообщении.

Третье место отошло четырехзвездочной гостинице Nh Collection Dubai The Palm. «Отель абсолютно новый и принял первых гостей в начале этого года, — добавили эксперты. — Он отличается хорошим соотношением "цена — качество" и удобно расположен в основании пальмового острова».

Четвертое место занял четырехзвездочный Ramada Beach Hotel Ajman в Аджмане, а замыкает топ-5 — Marina View Hotel. «Это один из городских отелей в дубайском районе Марина, но от моря туристов отделяют всего 15-20 минут ходьбы, — подчеркнули специалисты. — Можно воспользоваться бесплатным шаттлом до популярного пляжа JBR».

Ранее стало известно, что российские туристы променяли отдых в стране на четыре зарубежных направления. Соотечественники заинтересовались поездками в Турцию, Абхазию, Египет и ОАЭ.