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20:32, 19 мая 2023Мир

Нидерланды оценили предложение США обучать украинских пилотов обращению с F-16

Премьер Нидерландов Рютте: условия обучения украинцев управлению F-16 скоро определят

Фото: Globallookpress.com

Амстердам приветствует новость о том, что США готовы одобрить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, условия тренировок будут выработаны в ближайшие недели. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем Twitter.

«Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и своих международных партнеров», — добавил он.

Так Рютте оценил слова американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон поддерживает соответствующее обучение украинских пилотов. Он подчеркнул, что американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами.

Международную коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины ранее решили создать Нидерланды и Великобритания.

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Виктория Кондратьева
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