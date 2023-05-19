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14:42, 19 мая 2023Бывший СССР

35 российских военных вернутся из украинского плена в ДНР

Глава ДНР Пушилин сообщил, что из украинского плена вернутся 35 российских военных

Фото: РИА Новости

35 российских военных вернутся из украинского плена в Донецкую народную республику (ДНР), сообщил врио главы региона Денис Пушилин в Telegram.

«Среди 35 военнослужащих, освобожденных из украинского плена, которые сегодня возвращаются домой в Республику, есть женщина — Анна Бабицкая», — рассказал Пушилин.

По его словам, украинские силовики намеренно распространяли сведения о якобы ее расстреле. Сама военнослужащая пережила пытки и издевательства, написал глава ДНР.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обвинило в государственной измене начальника вещевой службы тыла 501-го отдельного батальона морской пехоты, который весной 2022 года сдался в плен Вооруженным силам России (ВС РФ) в Мариуполе.

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Алевтина Запольская
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