Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:51, 19 мая 2023Россия

В Москве мужчина напал на агитировавших пойти служить по контракту волонтеров

В Москве мужчина разгромил стенд волонтеров, агитировавших пойти служить по контракту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве мужчина напал на волонтеров, которые агитировали горожан и гостей столицы пойти служить по контракту. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел у станции метро «Савеловская». По словам очевидцев, дебошир также испортил стенд и разбросал листовки. Его задержали сотрудники полиции.

Знакомый с ситуацией источник издания пояснил, что задержанный не в состоянии объяснить, что толкнуло его на такой поступок. Мужчина до сих пор сильно пьян, пояснил собеседник издания.

Ранее пассажир московского метро избил попутчика за то, что мужчина запнулся о его ногу. На опубликованных кадрах видно, как проходивший из одного конца вагона в другой россиянин задевает мужчину. После непродолжительной словесной перепалки сидевший до этого молодой человек набрасывается на оппонента и начинает избивать его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Российские военные уничтожили штаб с офицерами бригады ВСУ «Эдельвейс»
Пьяную дочь Мика Джаггера задержали на Ибице за нападение на полицейского
В Москве мужчина напал на агитировавших пойти служить по контракту волонтеров
Россиянам назвали безопасную дозу редиса в день
Прилепин успешно перенес третью операцию
Российский «муж на час» попытался заняться интимом с клиенткой и получил штраф
В США озвучили тактику Украины после подрыва ЗРК Patriot ракетой «Кинжал»
В Москве трое маленьких детей отравились таблетками
Россия закрыла въезд для 500 американцев
Врач объяснила опасность черешни для некоторых групп людей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.