В Москве мужчина напал на агитировавших пойти служить по контракту волонтеров

В Москве мужчина разгромил стенд волонтеров, агитировавших пойти служить по контракту

В Москве мужчина напал на волонтеров, которые агитировали горожан и гостей столицы пойти служить по контракту. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Инцидент произошел у станции метро «Савеловская». По словам очевидцев, дебошир также испортил стенд и разбросал листовки. Его задержали сотрудники полиции.

Знакомый с ситуацией источник издания пояснил, что задержанный не в состоянии объяснить, что толкнуло его на такой поступок. Мужчина до сих пор сильно пьян, пояснил собеседник издания.

Ранее пассажир московского метро избил попутчика за то, что мужчина запнулся о его ногу. На опубликованных кадрах видно, как проходивший из одного конца вагона в другой россиянин задевает мужчину. После непродолжительной словесной перепалки сидевший до этого молодой человек набрасывается на оппонента и начинает избивать его.