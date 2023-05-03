В московском метро пенсионер споткнулся о ноги пассажира и был избит

В московском метро мужчина избил пенсионера после того, как тот споткнулся о его ноги

В Москве 41-летний мужчина избил 69-летнего пенсионера в вагоне метро после того, как тот споткнулся о его ноги. Об этом в среду, 3 мая, «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В отношении напавшего возбуждено уголовное дело по статье 116 («Побои, совершенные из хулиганских побуждений») УК РФ.

Камера видеонаблюдения в метро зафиксировала момент конфликта. На кадрах видно, как пенсионер задевает вытянутые ноги сидящего пассажира, оборачивается и что-то говорит. В ответ мужчина достает наушники и начинает активно жестикулировать, после чего принимается наносить побои подошедшему пенсионеру. Разнять мужчин попытался третий пассажир. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что МВД проводит проверку по факту избиения баскетболиста ЦСКА Шведа в центре Москвы.